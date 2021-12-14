Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Bugün saat 02.50 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların annesi ve 1 çocuk kurtarıldı.
İlk belirlemelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: İstanbul İstanbul Valiliği İtfaiye Yangın
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