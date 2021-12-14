Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da düzensiz göçmenlerin olduğu minibüs devrildi
Iğdır'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralanmayan sürücü ve diğer göçmenler olay yerinden kaçtı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu minibüsün sürücüsü, Iğdır'da jandarmanın kontrol noktasına girmemek için köy yolunu kullandı.
Minibüs, Aras Dağları eteklerindeki yoğun buzlanma nedeniyle kayganlaşan Kervansaray yolunda devrildi.
Sürücü ile diğer göçmenler kaçtı
Çevreden geçenlerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, minibüsteki yaralı dört düzensiz göçmeni Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazada yaralanmayan sürücü ile diğer düzensiz göçmenlerin kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Iğdır
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