Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 zanlıyı yakaladı. Adreste yapılan aramada, örgüte ait dokümanlar ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyette işlemleri süren zanlılardan 2'sinin, DHKP/C’ye yönelik farklı soruşturmalar kapsamında arandığı tespit edildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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