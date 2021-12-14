Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 08:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaza Amasya-Çorum karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü seyir halindeyken şoför bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otobüs, içindeki yolcularıyla birlikte yan yatarak sürüklendi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:41
- 09:41
- 09:36
- 09:15
- 09:14
Sıradaki Haber
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz