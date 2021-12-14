Kaza Amasya-Çorum karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü seyir halindeyken şoför bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüs, içindeki yolcularıyla birlikte yan yatarak sürüklendi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.