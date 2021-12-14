Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 06:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te evde çıkan yangında 5 köpek telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi, yangında 5 köpek telef oldu.
Atatürk Mahallesi Sorgun Caddesi üzerinde bulunan Şaban Y.'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri, evde bulunan Şaban Y. ile bazı köpekleri kurtardı.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangında 5 köpek telef oldu.
Polis ekipleri, olayla ilgili O.Y.'yi gözaltına aldı.
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