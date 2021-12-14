Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sırtından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sırtından bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaralı kişinin bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ali Ö.'nün sırtından bıçakla yaralandığını tespit etti.
Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayın ardından kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.
Etiketler: Adana
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