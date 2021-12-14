Malatya’nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi üzerinde bulunan bir kıraathane de yaşanan olayda, O.Y. ile dayısı olduğu ileri sürülen H.D. arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından H.D. yanında bulunan tabancayla yeğeni O.Y.’ye tek el ateş etti.

Sol karın bölgesine kurşun isabet alan O.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri O.Y.’yi yerde yatar vaziyette buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerince O.Y. Hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi H.D. bir süre sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.