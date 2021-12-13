Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen kamyonetteki kağıtlar yola saçıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tır ile çarpıştıktan sonra devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet, D-130 kara yolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Kamyonet ve yola saçılan kağıtların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
A.B. idaresindeki tır, kara yolunun Yalova yönü Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde O.B. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Yol ulaşıma kapandı
Çarpışmanın etkisiyle hurda kağıt yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce kamyonetin kaldırılması ve çevreye savrulan hurda kağıtların temizlenmesiyle kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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