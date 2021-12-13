Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Yenimahallle ilçesinde eski eşi Ercan B. tarafından yedi yerinden bıçaklanan Sibel E., ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.
Sibel E., Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 915. Sokak'taki ikametinin önünde eski eşi Ercan B'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun yedi yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerince götürüldüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sibel E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Saldırgan gözaltına alındı
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu bildirildi.
Etiketler: Kadına Şiddet
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