Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da 275 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bir evde 17 litre sahte içki ile 275 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eve sahte içki operasyonu düzenledi.
Operasyonda, 17 litre sahte içki ile 275 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Kaçak İçki Sahte İçki
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