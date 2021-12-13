Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 13 bin 220 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde imalathaneye dönüştürülen ahırda, 13 bin 220 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında U.O'ya ait mandırada arama yaptı.
Aramada, 13 bin 220 makaron, kaçak tütün, 2 sigara sarma makinesi, ruhsatsız pompalı tüfek, 350 şeffaf poşet, kompresör, 3 mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş bandrol ve 2 sigara sarma aparatı bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Makaron Kaçakçılık
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