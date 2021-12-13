15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, haberciler meslek hayatlarının en zor sınavını verdi. Ateş hattındaki o görüntüleri tüm dünya onların objektifinden izledi.

107 haberci Malatya'da buluştu

FETÖ terör örgütünün acımasızlığı "15 Temmuz’un Objektifleri" adıyla belgesele dönüştü. O gün İstanbul, Ankara ve Marmaris’te görev yapan 107 haberci, içinde oldukları belgeseli izlemek için Malatya'da buluştu.

Elbette ki eli kanlı teröristlerin ihanetini görüntülemek ve anlatmak hiçbiri için kolay olmadı.

"Bu iş burada kalmasın istedik"

15 Temmuz’un Objektifleri Belgeseli Yönetmeni Ali Ekber Karaçam, "Biz o gece çalışan gazetecilerdik. Ben de dahil olmak üzere sokakta o hain geceyi canlı canlı yaşayan ve tanığı olan gazetecilerdik. Biz bu işin burada kalmamasını istedik. Belgesel 480 gün sürdü. Yaklaşık 30'un üzerinde metin yazarı barındırdı, 10 binin üzerinde görüntü tarandı. 3 ayda metinleri tamamlandı ve ortaya 90 dakikalık güzel bir belgesel çıktı" dedi.

Belgesel 2 ödül aldı

Türkiye Kameramanları Derneği'nin de destek verdiği belgesel 2 ödül aldı.

Gazeteci Necmettin Tuncal, "O anı bize tekrar yaşattılar. Teşekkür ediyoruz. Allah milletimize böyle günleri bir daha göstermesin. Çok şükür böyle bir milletin içinde doğmayı Allah bize nasip etmiş, gururlandık" açıklamasını yaptı.

Hakan Hemir ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçekten de çok etkileyici, tarihin canlı tanıkları ile birebir ağızlarından dinlemek, o belgeselcilerle, kameramanlarla aynı gözden bakmak, onların duygularını hissetmek apayrı bir duygu."

Belgesel; darbe girişimi gecesi o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde şehadete yürüyen Şehit Erol Olçok’a ithaf edildi.