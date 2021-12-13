Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında arızalandı.

Bazıları yoluna yürüyerek devam etti

Arıza nedeniyle Cennet Mahallesi durağı ile Sefaköy durağı arasında metrobüs araçları uzun kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşların da araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.

Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.