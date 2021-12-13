Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metrobüs arızası seferleri aksattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs aracının arızalanması üzerine bir süre aksayan seferler, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü.
Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında arızalandı.
Bazıları yoluna yürüyerek devam etti
Arıza nedeniyle Cennet Mahallesi durağı ile Sefaköy durağı arasında metrobüs araçları uzun kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşların da araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.
Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Etiketler: Ulaşım
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