Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda son 1 ayda 3'üncü kez yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Akşam saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler sazlığın bir bölümünü kapladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
2 kez daha yanmıştı
Öte yandan aynı bölgede geçen 15 Kasım ve 8 Aralık tarihlerinde de yangın çıkmış, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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