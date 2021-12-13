Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Emekli albay denizde ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli albay Doğan Perk'in denizde cansız bedeni bulundu.
İnciraltı Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, bir kişinin denizde hareketsiz şekilde yattığını fark edince polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, cansız bedeni kıyıya çıkardı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cenazenin emekli albay Doğan Perk'e ait olduğu belirlendi.
Perk'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Doğan Perk'in evine intihar notu bıraktığı, yakınları tarafından da kayıp başvurusunda bulunulduğu ögrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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