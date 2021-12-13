Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 24 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 24 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 24 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
Son Haberler
- 19:25
- 19:15
- 19:15
- 18:56
- 19:04
Sıradaki Haber
Çiçek sularken başından vurulan doktor yaşam savaşı veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz