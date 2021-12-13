Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da içinde hasta olan ambulans, kavşakta otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, hasta Fikret Ökçe, ambulans şoförü ve 2 sağlık çalışanı yaralandı.
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, kalp hastası Fikret Ökçe'yi hastaneye götüren Yahya Şimşek yönetimindeki 112 Acil Servis'e ait ambulans, kavşakta Yılmaz Gedik'in kullandığı otomobille çarpışıp refüje devrildi.
Kazada ambulans şoförü Yahya Şimşek, sağlık görevlileri Büşra Doğan, Merve Demir ile 63 yaşındaki hasta Fikret Ökçe yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Ambulans Trafik Kazası
Sıradaki Haber
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz