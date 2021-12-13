Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 9 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci, kantinden yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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