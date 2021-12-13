Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sahte içki zehirlenmesinde 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden bir kişinin zehirlendiği iddiasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Jandarma ekipleri, Side Mahallesi'nde arkadaşı K.Y. ile alkol aldıktan sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılan H.S'nin sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine çalışma başlattı.
H.S'nin içkiyi satın aldığı M.Ö'nin evine düzenlenen operasyonda, 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirildi.
Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı.
Hastaneye kaldırılan kişi yoğun bakımda
Şüphelinin, sahte içki yapımında kullandığı etil alkolü İstanbul'dan H.A'dan satın aldığı belirlendi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan H.S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Antalya Sahte İçki
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