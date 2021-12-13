Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yıldırım düştü, rüzgar enerji santralinin pervanesi yandı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de sağanak sırasında yıldırım düşen fabrikanın rüzgar enerji santralinin pervanesi alev aldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.
Ezine ilçesinin Balıklı Köyü'nde bulunan peynir suyu işleyen fabrikanın rüzgar enerji santraline yıldırım düşmesi sonucu pervanelerden biri alev alarak yanmaya başladı.
Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ezine Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye aracının merdivenine çıkan itfaiye erleri, pervaneye su sıkarak alevleri büyümeden söndürdü.
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