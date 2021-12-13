Ankara Keçiören'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafenin önündeki 1 metrelik duvarı parçalayarak iş yerinin camını kırdı.

Kaza sırasında duvarın üzerinde oturan Osman Aydın, Umut Okur ve Hamit Aslan, aracı son anda fark edip kaçarak kurtuldu.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kıl payı kurtulduk"

Kazadan son anda kurtulan Hamit Aslan, "Kendimizi sağ tarafa attık. Bu yan yoldan araba çıktı önlerine herhalde panik yaptılar ve direksiyonu bu tarafa kırdılar. Kazadan sonra onlar da şoka girmişti. İş yerinde çok büyük masraf var. Ayrıca burada oturan vatandaşlar oluyordu; ama o an şans eseri kimse yoktu. Kıl payı kurtulduk" dedi.