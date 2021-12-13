Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de istinat duvarının çökme anı kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de 8 Aralık'ta istinat duvarının çökmesi sebebiyle iki apartman tahliye edilmişti. Duvarın çökme anına ilişkin o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Özkarakaya Caddesi'nde 8 Aralık'ta bir istinat duvarı devrildi.
Önce elektrik direğinin ardından istinat duvarının apartmanlara doğru devrildiği çökme anının görüntüleri ortaya çıktı.
İki apartmanın tahliyesine yol açan olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
Püskürtme betonla güçlendirme çalışması yapılan bölgede incelemeler sürüyor.
Güvenlik gerekçesiyle boşaltılan apartmanın sakinlerinin dairelerine dönmelerine izin verilmiyor.
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