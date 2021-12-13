Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kamyondan 7,6 milyon kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda, 7 milyon 630 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun İzmit ilçesi mevkiinde durdurdukları kamyonda arama yaptı.
Ekipler, aramada, 7 milyon 630 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kocaeli Makaron Kaçakçılık
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