Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'dan Aşkale istikametinde seyreden otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Erzurum'da, Dağyurdu köyünden Aşkale’ye gelmek üzere hareket eden Nizamettin Yalvaç idaresindeki otomobil, karla kaplı şarampole devrildi.
Taklalar atan otomobildeki Cemalettin Yalvaç, Nizamettin Yalvaç ve Yaren Güneş hayatını kaybetti.
Otomobildeki diğer 3 yaralı ise ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası Trafik
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