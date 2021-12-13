Meteoroloji, 4 kente sarı uyarıda bulundu.

1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışa karşı su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.