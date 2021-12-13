Denizli’nin Buldan, Güney ve Çal ilçelerinde 13 kez kablo hırsızlığı yapıldı.

150 kişnin 2 ay boyunca telefon ve internet erişiminin kesilmesine neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olayların geçekleştiği 3 ilçedeki jandarma komutanlığı ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları yerleri inceledi.

Araştırmalar sonucunda şüphelilerin Z.B. ve E.S. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, çaldıkları 4 bin 50 metre kabloyla birlikte yakalandı. Z.B. ve E.S. tutuklandı.