Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
150 kişiyi internetsiz bırakan kablo hırsızları tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de 3 ilçeden 4 bin metre kablo çalarak yaklaşık 150 kişinin 2 ay boyunca telefon ve internet erişimini aksatan 2 şüpheli yakalandı.
Denizli’nin Buldan, Güney ve Çal ilçelerinde 13 kez kablo hırsızlığı yapıldı.
150 kişnin 2 ay boyunca telefon ve internet erişiminin kesilmesine neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olayların geçekleştiği 3 ilçedeki jandarma komutanlığı ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları yerleri inceledi.
Araştırmalar sonucunda şüphelilerin Z.B. ve E.S. olduğu tespit edildi.
Şüpheliler, çaldıkları 4 bin 50 metre kabloyla birlikte yakalandı. Z.B. ve E.S. tutuklandı.
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