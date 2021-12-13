Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu

28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Güvenlik güçleri Azra'nın cep telefonundan en son emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti.

Çapraz sorguya alınan zanlı cinayeti vahşice işlediğini itiraf etti. Sanık Mustafa Murat Ayhan hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede zanlının

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Katil zanlısı Ayhan'ın çıkacağı ilk duruşma bugün görülecek.