Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Azra'dan acı haber
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da kaybolan ve 5 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden ayrıldı.
Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.
Ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu
Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.
Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Akdeniz Üniversitesi Kadına Şiddet
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