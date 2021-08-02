53 yaşındaki Yaşar Cinbaş, orman işçisi olarak çalıştığı Manisa'dan Manavgat'ta çıkan yangında görevlendirildi.

Mesai arkadaşı ile birlikte alevlerin arasında kalarak şehit düştü.

[Fotoğraf: AA]

Görev başında şehit düştü

Görevi başında şehit olan Yaşar Cinbaş için görev yaptığı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Ardından da memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine uğurlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için Çay ilçe mezarlığında cenaze töreni yapıldı. Törene şehidin yakınları ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çay ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Orman Şehidi Yaşar Cinbaş için Afyonkarahisar’da cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/A6TpJ0ihIb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Şehit Yaşar Cinbaş, evli ve iki çocuk babasıydı.