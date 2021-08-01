İlçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.

Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Evdeki inceleme sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Manavgat’taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz." dedi.

Manavgat yangını 5. gününde

Manavgat'ta 5 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler Gündoğmuş, Alanya, Gazipaşa ve Akseki ilçelerine de sıçradı.

Manavgat ilçesinde Göğü mevkiindeki alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Gündoğmuş ilçesinde de yangın devam ediyor.

Alevlerin tehdit ettiği Umutlu köyü tedbiren boşaltıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde de yerleşim yerlerine yakın kısımda iki ayrı noktada orman yangını başladı. Bölgede bulunan ekiplerin hız müdahalesiyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.

İklim şartları da yangınları kontrol etmekte güçlük yaratıyor. Antalya'da yüzde 10-15 arasında seyreden nem oranı yüzde 5'e düştü. Kentte hava sıcaklığı ise 42 derece ölçüldü.