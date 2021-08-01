Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Denizli'de Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı.
Yangına 15'i Büyükşehir Belediyesine, 7'si Orman İşletme Şefliğine ait 22 arazöz müdahale etti.
Orman işçilerinin yanı sıra Cankurtaran Mahallesi sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çevredeki bazı arı kovanları da yangından etkilendi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Denizli Orman Yangını
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