Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki kırsal Yahyaköy Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve Susurluk Belediyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Yangına atmacanın neden olduğu anlaşıldı

Yangın, bölgedeki ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

İnceleme sonunda, bir atmacanın elektrik akımına kapılması sonucu bölgedeki kuru otların tutuştuğu ve yangının çıktığı tespit edildi.