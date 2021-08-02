Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atmaca yangın çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir atmaca, enerji nakil hattına konunca akıma kapıldı. Çıkan yangında 150 dönüm makilik alan zarar gördü.
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki kırsal Yahyaköy Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve Susurluk Belediyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangına atmacanın neden olduğu anlaşıldı
Yangın, bölgedeki ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alındı.
İnceleme sonunda, bir atmacanın elektrik akımına kapılması sonucu bölgedeki kuru otların tutuştuğu ve yangının çıktığı tespit edildi.
Etiketler: Elektrik
Son Haberler
- 12:41
- 12:29
- 12:18
- 12:09
- 12:06
Sıradaki Haber
Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz