Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, bir zanlının tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.

Ekiplerce takibe alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, 152 sikke, 6 kolye, 5 mühür, 5 yüzük, çekiç ve balta ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, sorgusunun devam ettiği öğrenildi.