Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bebek arabasını son anda yakaladı
İstanbul Küçükçekmece'de markete gelen kadının kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası bir anda hareket etti. Durumu fark eden bir vatandaş arabayı yakalarken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde yaşandı.
Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını market önünde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sırada çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti.
Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı. Marketten çıkan bir kişi ise koşarak kayan bebek arabasını yakaladı. Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi.
O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Son Haberler
- 12:41
- 12:29
- 12:18
- 12:09
- 12:06
Sıradaki Haber
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz