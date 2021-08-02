Olay, İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde yaşandı.

Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını market önünde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sırada çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti.

Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı. Marketten çıkan bir kişi ise koşarak kayan bebek arabasını yakaladı. Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi.

O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.