Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Ekspresi'nin çarptığı kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ta, Doğu Ekspresi treninin hemzemin geçitte çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treni, Alparslan Mahallesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi‘nin kesiştiği hemzemin geçitte Nurettin Artuğel'e çarptı.
Artuğel, trenin altında yaklaşık 150 metre sürüklendi.
Kaza üzerine, olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Artuğel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Artuğel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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