Aşırı sıcaklar bu haftada da etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklığı Çanakkale ve İstanbul'da 36, Edirne'de 42, Muğla'da 40, Antalya'da 42, Eskişehir'de 35, Karabük'te 36, Amasya'da 34, Elazığ'da 38, Diyarbakır'da 40, Kilis'te 41 derece civarında seyredecek.

Güneş çarpması uyarısı

Hafta boyunca etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Güneş çarpması nedir?

Güneş çarpması, aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlık. Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabiliyor ya da kalıcı zararlar verebiliyor. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (yüzde 70’in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynuyor. Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikeli.

Güneş ışınları, ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşur. Ultraviyole ışınları insan sağlığı açısından en etkili ışın. Türkiye'de genellikle yaz ayları ve gündüz 11.00-15.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpması en sık sıcak ve nemli deniz sahillerinde görülüyor.

Belirtileri neler?

Uzun süre güneş altında kalan birinde görülecek güneş çarpması belirtileri şu şekilde: "Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir. Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur. Kalp atışları düzensizdir. Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir."

Güneş çarpmasından nasıl korunmalı?

Güneş çarpmasından korunmak için, sıcak ve ultraviyole ışınları için uyarı veren bölgelerde mümkün olduğunca güneşten kaçınmak, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerekiyor.

Aşırı sıcaklarda gölgede bulunmak, ağır işler ve spor yapmamak da önem arz ediyor.

İnce, açık renkli bol elbiseler giymek, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılması gerekiyor. Ayrıca güneş çarpmasından korunmak için, imkanlar ölçüsünde sık duş alınması, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması ve bol bol sıvı tüketilmesi gerekiyor