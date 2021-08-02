Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son 6 günde 35 ilde 130 yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere, 3 ilde toplam 7 yangına müdahale sürüyor.

Birlikte başaracağız. Son 6 günde 35 ilde meydana gelen 130 orman yangınını KONTROL ALTINA ALDIK. #OrmanVatandır vatanımızı savunacağız. pic.twitter.com/lIf1tKlgAg — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 2, 2021

Muğla-Marmaris

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkiindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki bazı evler boşaltıldı.

Tehlikenin büyüdüğü yerlerde vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden ayrılmaları için anonslar yapılıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Azerbaycan'dan gelen ekip de söndürme çalışmalarına destek veriyor

Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Bakanlar yangın bölgesinde

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

Antalya-Manavgat yangınında son durum

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları altıncı gününde.

Karadan çalışmalar aralıksız sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de yeniden başladı.

Alevlerin tehdit ettiği Umutlu ve Beydiğin mahalleleri boşaltıldı.

Poyraz, düşük nem ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi alevlerin sönmesi güçleşiyor.

Antalya Manavgat’taki yangın sıcak hava, düşük nem ve poyrazın etkisiyle yayılıyor. Bölgede yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. https://t.co/KnvDPEtBWL pic.twitter.com/PHTXiXINdX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Gündoğmuş'taki yangın da ilçe merkezini tehdit ediyor

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Alevlerin, Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor.

[Fotoğraf: İHA]

7 kişi hayatını kaybetti

Manavgat’taki yangında dün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 7 oldu.

Yangından etkilenen 507 kişiden 497’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.