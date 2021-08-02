Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve kaçak ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sahte içki, kaçak ürünler, tarihi eser niteliğinde objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, ekipler tarafından 26 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Kaçakçılık Sahte İçki
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