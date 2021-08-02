Muğla'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve kaçak ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sahte içki, kaçak ürünler, tarihi eser niteliğinde objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, ekipler tarafından 26 şüpheli yakalandı.