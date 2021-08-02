İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından, "Üçüncü şahısların hatta zarar vermesi nedeniyle Kemer-Gaziemir arasındaki seferlerimiz geçici bir süre gecikmeli olarak yapılacak. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" bilgilendirmesi yapıldı.

Aksamanın sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Yaşanan sıkıntı nedeniyle söz konusu duraklarda yoğunluk yaşandı.