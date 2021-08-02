Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kablo hırsızları İZBAN seferlerini aksattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolar çalındı. İZBAN seferlerinde aksama yaşanmasından dolayı da duraklar da yoğunluk oluştu.
İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından, "Üçüncü şahısların hatta zarar vermesi nedeniyle Kemer-Gaziemir arasındaki seferlerimiz geçici bir süre gecikmeli olarak yapılacak. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" bilgilendirmesi yapıldı.
Aksamanın sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınmasından kaynaklandığı öğrenildi.
Yaşanan sıkıntı nedeniyle söz konusu duraklarda yoğunluk yaşandı.
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