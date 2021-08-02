Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta sel: Ev ve ahırları su bastı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'un Demirözü ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Pek çok evi ve ahırı su bastı, hayvanlar telef oldu.
Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü. Yağışın ardından oluşan selde 4 ev ile 8 ahırı su bastı.
Köylülerden Salih Kara'ya ait 6 büyükbaş ile Muzaffer Budaklı'nın 5 küçükbaş hayvanı selde telef oldu.
[Fotoğraf: AA]
Demirözü Belediyesi ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler, sondaj makineleriyle ev ve ahırlardaki suyu tahliye etti.
Sel nedeniyle kapanan yollar da ekiplerce açılmaya başlandı.
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