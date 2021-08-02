Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için sıcak hava uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla 5 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
Yağış beklenmeyen bölgede, rüzgarın orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Sıcak çarpması için uyarı yapıldı
Yetkililer, 11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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