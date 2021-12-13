Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'dan Bafra yönüne giden Alev Zeynep Gülel'in kullandığı otomobil, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Savrulan otomobil Yavuz Ölmez idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolcu Oğuz Ölmez yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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