Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alışveriş merkezinde yangın paniği
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Pendik'teki bir alışveriş merkezindeki restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Pendik’te saat 11.00 sıralarında alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Bir restoranın baca kısmında başlayan yangında yoğun duman yükseldi. AVM’ye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı.
Restorandaki müşteriler tahliye edildi.
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