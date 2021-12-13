Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü Manisa'da gübre fiyatlarındaki artışı fırsat bilen şahıslar, çokça bilinen bazı gübre markalarının ürünlerini taklit ederek piyasaya sürdükleri ve tarım ürünlerinde zarara yol açtıkları tespit edildi.

Durumun öğrenilmesi üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Sahte gübre üretenleri takibe alan ekipler, gübrelerin sevkiyatı sırasında A.D., Ş.Ö. isimli şahısların idaresindeki kamyonu durdurdu. Kamyonda bilinen gübre markalarının sahte ürünlerine ait çuvallar içinde 26 ton gübre ele geçirildi.

Çalışmaları derinleştiren ekipler Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki depoya da baskın düzenledi. Düzenlenen baskında depo içerisinde de piyasaya sürülmek üzere olan 33 ton sahte gübre ele geçirildi.

Piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira

59 ton sahte gübrenin ele geçirildiği operasyonda gübrelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin tl olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayın diğer bir şüphelisi olan 45 yaşındaki İ.Ö. ise firari durumda olduğu öğrenildi.