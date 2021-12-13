Bir süre önce etkili olan kar ile beyaza bürünen Erzurum'da kar sonrası etkisini artıran soğuk hava yüzünden cadde ve sokaklar buzla kaplandı, otomobiller ile ağaçlarda kırağı oluştu.

[Fotoğraf: AA]

İnsanların kaygan zemin nedeniyle yolda yürümekte güçlük çektiği kentte, bazı otomobil sahipleri araçlarını soğuk nedeniyle çalıştırmakta güçlük çekti.

Kentte, bazı camilerin şadırvanları buz tutarken, sabahın erken saatlerinde etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: İHA]

Ardahan'da termometreler eksi 18 derece kaydedildi

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçülen Ardahan'da soğuk hava yüzünden ağaçlar ve yapraklar kırağıyla kaplandı.

Vatandaşların araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Kentte kapıların kilitleri bile buz tuttu.

Doğanın kardan dolayı beyaza bürünmesi sebebiyle yiyecek bulmak için Yeni TOKİ bölgesine inen bir tilkinin yiyecek araması dikkati çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Kars'ta dere ve göller buz tuttu

Kars'ta ise Kars Kalesi arkasında yer alan Dereiçi mevkiinde bulunan ve kullanılmayan eski hidroelektrik santral (HES) baraj gölünün yüzeyi ile buraya su sağlayan Kars Çayı kısmen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilde dere ve göletler buzla kaplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Sarıkamış ilçesinde de Acısu deresi kısmen dondu, çeşmeler buzlarla kaplandı.

İlçedeki bazı çocuklar kayak yaparak karın keyfini çıkartı.

[Fotoğraf: İHA]

Ağrı'da sis hayatı olumsuz etkiledi

Ağrı'da özellikle gece etkisini gösteren soğuk sebebiyle nehirler kısmen dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.

İlde 2 gündür sabah saatlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: İHA]