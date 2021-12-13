Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.
Ekipler, operasyonda toprağa gömülü 20 kilogram amonyum nitrat, 4 mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre kablo ve muhtelif malzeme ele geçirdi.
Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.
Etiketler: Bingöl Eren Operasyonları PKK/YPG
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