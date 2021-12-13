Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyonda toprağa gömülü 20 kilogram amonyum nitrat, 4 mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre kablo ve muhtelif malzeme ele geçirdi.

Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.