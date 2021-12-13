Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Minibüs otomobilin üzerine çıktı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk'ün alkollü olduğu belirlendi.
Sabaha karşı Gülüç beldesi kavşağında meydana gelen kazada, Hasan Akbilek yönetimindeki otomobil ile kavşaktan dönüş yaparak ana yola giren Bayram Öztürk idaresindeki minibüs çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Öztürk ile otomobildeki 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.
Yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk’ün yapılan kontrollerinde 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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