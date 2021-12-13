Sabaha karşı Gülüç beldesi kavşağında meydana gelen kazada, Hasan Akbilek yönetimindeki otomobil ile kavşaktan dönüş yaparak ana yola giren Bayram Öztürk idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Öztürk ile otomobildeki 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

Yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk’ün yapılan kontrollerinde 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.