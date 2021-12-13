Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kader Mahkumları Derneği'ne kumar baskını: 11 gözaltı
Denizli’de bir iş hanının 5'inci katında faaliyet gösteren Kader Mahkumları Derneği'ne yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye 30 bin TL para cezası uygulandı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; operasyonlarını sürdürmeye devam eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı şahısların yerini tespit etti.
5 katlı bir iş hanının 5. katında Kader Mahkumları Derneği altında kumar oynayan şüphelilere Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 11 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Ekipler şüphelileri ifadeleri alınmak üzere götürürken, 11 kişiye yaklaşık 30 bin TL para cezası uyguladı.
Etiketler: Kumar
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