Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuru üzüm yüklü tırda 65 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da, kuru üzüm yüklü tırın dorsesinde yapılan aramalarda, çuvalların içindeki 6 valizde 65 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ceyhan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı takibe alıp Ceyhan ilçesi girişinde durdurdu.
Kuru üzüm yüklü tırın dorsesinde yapılan aramalarda, narkotik dedektör köpeği çuvallara tepki verdi.
İncelemede, çuvalların içindeki 6 valizde 65 kilogram esrar bulundu.
Ekipler, araçtaki Şahin G. ve Mehmet Ö'yü gözaltına aldı.
Aracın takip edilip durdurulması ve narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalar sonucu uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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