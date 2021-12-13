İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu oluştu.

Maltepe D-100 Karayolu'nda da trafik durma noktasına geldi. Yağışında etkisiyle işlerine araçlarıyla gitmek isteyen sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 76'ya ulaştı.